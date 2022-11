🎥 Opnieuw geen favorieten in de fout: wel sterke Joel Embiid, Kevin Durant en Devin Booker nodig

De favorieten lossen steeds meer de verwachtingen in. Joel Embiid, Kevin Durant en Devin Booker moesten wel hun respectievelijke ploegen over de streep trekken.

Philadelphia kende een lastige thuiswedstrijd tegen Atlanta. Vooral in het slot schitterde Joel Embiid: de center maakte 7 van zijn 30 punten in de laatste minuut. Daar zat onder meer een jumper bij die Philadelphia 101-100 voor bracht op 18 seconden van het einde. Drie vrijworpen van Embiid stelden vervolgens de overwinning helemaal veilig. Zo werd het 104-101.

Nog een glansprestatie die noodzakelijk was, werd geleverd door Kevin Durant. Liefst 45 punten scoorde de forward van Brooklyn Nets. Een welgekomen bijdrage waardoor Brooklyn nu toch weer de helft van zijn matchen gewonnen heeft na een tegenvallend seizoensbegin. Orlando moest afdruipen met een nederlaag: 109-102.

Ondertussen blijft Boston dé ploeg in vorm in NBA. Het haalde - mede dankzij 35 punten van Tatum - verschroeiend uit tegen Charlotte met 140-105. Denver kon rekenen op een sterke Jokic (32 punten) en versloeg Houston met 129-113. Booker (44 punten) loodste Phoenix naar de zege in de lastige verplaatsing bij Sacramento: 117-122.