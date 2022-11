🎥 Luka Doncic en de Dallas Mavericks verslaan Stephen Curry en de Golden State Warriors

De Dallas Mavericks hebben de Golden State Warriors verslagen. Luka Doncic leidde de Mavs naar de zege.

Afgelopen nacht stonden in de NBA maar 3 duels op het programma, maar er werd met de Dallas Mavericks tegen de Golden State Warriors wel een topper gespeeld. Het werd een thriller.

De Mavs namen de beste start en na het 1e quarter stonden ze 36-24 voor. Daarna begonnen de Warriors aan de voorsprong te knabbelen en bij de rust stond het 55-54. Na de rust probeerden de Mavs opnieuw uit te lopen, maar de Warriors hielden hen in het vizier. In het laatste quarter dachten de Warriors nog hun slag te slaan, maar het was Luka Doncic die Mavs over de streep trok: 116-113.

Doncic kwam uiteindelijk uit op 41 punten, 12 rebounds, 12 assists, 4 steals en een block. Bij de Warriors was Stephen Curry goed voor 32 punten en 5 assists, maar hij kreeg onvoldoende steun. Zo maakte Klay Thompson slechts 5 punten.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT

Detroit Pistons - New York Knicks: 110-140

Portland Trail Blazers - LA Clippers: 112-118