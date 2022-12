🎥 Tatum schittert opnieuw voor Boston, Philadelphia en LA Clippers begaan ferme uitschuivers

Tatum schitterde al vaak genoeg bij Boston. Knap is dat hij blijft bevestigen. Teams als Philadelphia en LA Clippers ervaren ondertussen dat het verre van evident is om met regelmaat te winnen in de NBA.

Dat zijn de twee teams bij wie de uitschuiver opviel de voorbije nacht. Philadelphia heeft het dit seizoen moeilijk op verplaatsing en dat werd nog eens duidelijk bij Cleveland, dat de bezoekers op een fikse pandoering trakteerde: 113-85. Het bezoek van het gehavende LA Clippers was voor Utah de kans om na vijf nederlagen op rij nog eens te winnen. Clarkson toonde de weg met 33 punten. Het werd 125-112.

Boston, dat heeft dan weer voor de vijfde opeenvolgende maal kunnen winnen. De Celtics blijven dan ook bovenaan staan in de Eastern Conference. Miami was het kind van de rekening. Dat zette zijn shots nochtans vlot om in scores, maar tegen de 49 punten en 11 rebounds van Jayson Tatum was het niet opgewassen. De forward loodste Boston naar een 134-121.

De nummer 2 in het oosten, Milwaukee, won dan weer met 103-109 in New York. Brooklyn klopte Washington met 113-107. Bovenaan in het westen blijft alles ook bij het oude door de overwinningen van leider Phoenix (132-113 tegen Chicago) en nummer 2 Denver (120-100 tegen Houston).