Mirakel blijft uit: ook Kangoeroes Mechelen moet het Europese toneel verlaten

Net als Antwerp Giants moet ook Kangoeroes Mechelen het Europese toneel verlaten. Een mirakel was nodig om het Europese avontuur nog te verlengen bij Mechelen, maar dat kwam er niet.

Mechelen heeft wel een mooie eerste Europese campagne gespeeld. Het eindigt derde in zijn groep, met slechts één punt minder dan het Roemeense Oradea en het Franse Cholet. Qua doelsaldo deden die twee andere ploegen het wel veel beter. Kangoeroes kon zich enkel nog plaatsen voor de volgende ronde van de FIBA Europe Cup door de Roemenen in zijn laatste groepsmatch met 26 punten te verslaan.

Quasi onbegonnen werk dus, al weet je nooit hoe het kan lopen op een gekke Europese avond. Maar neen, Mechelen moest zich geen illusies maken. Zeker niet toen het bij de rust al 33-46 in het krijt stond. De thuisploeg miste inspiratie, terwijl Oradea slim zijn shots koos en die dan ook veelal kon benutten.

MILDEREN IN HET SLOT

Oradea telde Mechelen helemaal uit met fysiek spel en steals in het derde kwart. In de laatste tien minuten kon Kangoeroes wel nog milderen. Zo kwamen de teams tot een eindscore van 72-86. Geen verlengd verblijf dus, maar wel een verdienstelijk verhaal in Europa waar ze bij Mechelen op kunnen terugblikken.