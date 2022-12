🎥 De LA Lakers winnen van de Milwaukee Bucks, de Miami Heat kloppen de Boston Celtics

De LA Lakers zijn aan de betere hand. Getuige hun overwinning op het veld van de Milwaukee Bucks. De Boston Celtics die aan kop staan, liepen tegen hun 5e nederlaag van het seizoen aan.

Het was een slecht seizoensbegin voor de LA Lakers, maar Anthony Davis krikte zijn niveau op en Russell Westbrook kreeg een invallersrol. Mede daardoor zijn LeBron James en co beginnen winnen. Afgelopen nacht moesten ze op het veld van de Milwaukee Bucks spelen. Ze stonden heel de wedstrijd voor en konden die voorsprong ook vasthouden: 129-133.

Davis was goed voor 44 punten, 10 rebounds en 3 blocks. LeBron James zette daar 28 punten, 8 rebounds en 11 assists naast. Russell Westbrook was goed voor 15 punten, 7 rebounds en 11 assists. Bij de Bucks was Giannis Antetokounmpo goed voor 40 punten.

De Boston Celtics hadden dit seizoen nog maar 4 keer verloren, maar tegen de Miami Heat liepen ze tegen hun 5e nederlaag aan. Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro en Kyle Lowry maakten samen 99 punten. Zij leiden de Heat naar een 116-120-zege. Bij de Boston Celtics was Jaylen Brown topscorer met 37 punten, maar Jayson Tatum kende een moeilijke avond en scoorde maar 14 punten.

Ook was er nog een verrassende overwinning van de Houston Rockets op het veld van de Phoenix Suns. In het laatste quarter gingen ze nog erop en erover: 121-122. Jalen Green was topscorer met 30 punten.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT

San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans: 99-117

Charlotte Hornets - Washington Wizards: 117-116

Atlanta Hawks - Denver Nuggets: 117-109

Brooklyn Nets - Toronto Raptors: 114-105

Cleveland Cavaliers - Orlando Magic: 107-96

Memphis Grizzlies - Philadelphia 76ers: 117-109

Utah Jazz - Indiana Pacers: 139-119

Golden State Warriors - Chicago Bulls: 119-111