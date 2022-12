BNXT League: Bergen pakt de scalp van Oostende, Spirou Charleroi wint van de Antwerp Giants

Bergen heeft in eigen huis Oostende geklopt. Spirou Charleroi won dan weer op het veld van de Antwerp Giants.

Voorlopig kende Bergen nog een moeilijk seizoen. Ze wisselden goede met minder goede prestaties af. Daardoor staan ze nog niet in de top 5.

Bergen kreeg het bezoek van Oostende die bovenaan staan, maar van het klassement was er niets te zien van de wedstrijd. Het werd een heuse thriller. Oostende nam de beste start, maar Bergen knabbelde aan de achterstand en op het einde stelden ze de zege aan de vrijworplijn veilig: 80-78. Charles Moore was topscorer met 14 punten, maar door hun collectieve prestatie wisten ze de 24 punten van Breein Tyree uit.

Ook was er een andere partij in de BNXT League. Spirou Charleroi ging op bezoek bij de Antwerp Giants. In het 2e quarter nam Charleroi de voorsprong. Na de rust gaven ze die niet meer uit handen. Het werd 66-77. Jhivvan Jackson leidde Charleroi met 30 punten naar de overwinning.

In de stand blijft Oostende aan de leiding. Charleroi staat 2e. Bergen staat 6e en de Giants blijven op plaats 7 ter plaatse trappelen.