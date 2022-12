De Leuven Bears smeren Limburg United hun 3e nederlaag van het seizoen aan, ook Luik wint

De Leuven Bears hebben Limburg United hun 3e nederlaag van het seizoen aangesmeerd. Daarnaast won Luik van Brussels.

Limburg United was uitstekend aan het seizoen begonnen. Ze starten met 3 op 3 aan het seizoen, maar nadien begon de machine wat te stokken. Ze verloren 2 keer.

Ook tegen de Leuven Bears verloor Limburg. Leuven profiteerde optimaal van een slechte start in de 1e en 2e helft. Limburg probeerde in het laatste quarter het tij nog te keren, maar Leuven won met 84-76. Kevaughn Allen was topscorer met 26 punten. Zo liep Limburg tegen zijn 3e nederlaag op 5 wedstrijden aan.

Luik ontving Brussels. De thuisploeg maakte het verschil in het 3e quarter en in het laaste quarter controleerden ze. Het werd 86-81. Bij Luik was het vooral een collectief sterke prestatie. 5 spelers eindigden in de dubbele cijfers.

In de stand blijft Limburg op een 3e plaats staan. Leuven Bears kan na een moeilijke start terug naar boven beginnen kijken. Het staat 7e. Luik verwees Brussels naar de laatste plaats.