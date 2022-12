🎥 Duo Brown-Tatum brengt Boston voorbij Brooklyn en Denver schuift uit, Mechelen gaat mee aan kop in België

Geen wonder dat Boston het goed blijft doen, met dat bijzondere duo Brown-Tatum dat telkens op de afspraak is. Dat heeft ook Brooklyn moeten ondervinden.

Brooklyn-Boston was een aantrekkelijke affiche waar het naar uitkijken was. De thuisploeg wist meteen waar het aan toe was: Jaylen Brown scoorde 20 punten in het eerste kwart alleen al. De guard zou topschutter worden met 34 punten. Doe daar de 29 punten van Tatum bij en je komt aan een combinatie die goed is voor 63 eenheden. Eén van de voornaamste redenen waarom Boston Brooklyn kon afhouden met 92-103.

Denver heeft deze keer niet kunnen winnen, ondanks de 32 punten van Jokić. Bij tegenstander New Orleans liep immers een speler rond die nog meer de schijnwerpers naar zich toetrok. Invaller Jose Alvarado maakte maar liefst 38 punten. Een nieuwe mijlpaal in diens carrière en het hielp zijn ploeg aan de zege met 121-106. Phoenix haalde dan weer uit bij San Antonio (95-133) en loopt dus verder weg in de Western Conference.

In België is er ondertussen net wel veel spanning bovenaan. Na de nederlaag van Oostende in Bergen moest de kustploeg de leiding al delen met Charleroi. Daar kon nog een derde ploeg bijkomen, als Mechelen won in Aalst. Dat gebeurde ook, al stond het in het slot op een gegeven moment 77-77. De laatste 4 punten waren voor Kangoeroes. Mechelen won met 77-81 en komt mee aan kop.