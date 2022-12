🎥 De Boston Celtics blijven winnen, de Dallas Mavericks winnen van de Phoenix Suns en de Golden State Warriors verliezen

De Boston Celtics hebben afgelopen nacht opnieuw gewonnen. De Dallas Mavericks wonnen de topper van de Phoenix Suns. De Golden State Warriors lieten zich in eigen huis verrassen.

Op het veld van de Toronto Raptors gingen de Boston Celtics op zoek naar hun 20e zege van het seizoen. Het duo Jayson Tatum (31 punten en 12 rebounds) en Jaylen Brown (22 punten, 8 rebounds en 8 assists) leidden de Celtics naar een 110-116-zege. De Cetics hebben nu al 20 zeges op 25 wedstrijden. Daarmee zijn ze momenteel de beste ploeg in de NBA.

In het Westen zijn de Phoenix Suns momenteel de beste ploeg, maar ze verloren de topper tegen de Dallas Mavericks met 130-111. Luka Doncic leidde de Mavs met 33 punten en 8 assists opnieuw naar de overwinning. Bij de Suns kende Devin Booker een moeilijke avond. Hij maakte slechts 11 punten.

Regerend kampioen Golden State Warriors blijft sukkelen. In eigen huis verloren ze met 104-112 van de Indiana Pacers. Stephen Curry maakte slechts 12 punten en scoorde maar 2 driepunters. Het was voor de 1e keer dit seizoen dat hij niet minstens 3 driepunters had gescoord. Bij de Pacers speelde Andrew Nembhard de wedstrijd van zijn leven. Hij was goed voor 31 punten, 8 rebounds en 13 assists. Dat was 3 keer een persoonlijk record voor hem. Ook scoorde hij 5 driepunters. Dat was ook een record.

Ten slotte keerde James Harden na 5 weken blessureleed bij de Philadelphia 76ers terug, maar het werd een terugkeer in mineur. De Sixers verloren met 132-123 van de Houston Rockets. Harden was goed voor 21 punten, maar hij had daar 19 shots voor nodig.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

Charlotte Hornets - LA Clippers: 117-119

Orlando Magic - Milwaukee Bucks: 102-109

Atlanta Hawks - Oklahoma City Thunder: 114-121

Memphis Grizzlies - Miami Heat: 101-93