Nike verbreekt nu ook definitief met Kyrie Irving na delen antisemitische documentaire

Het Amerikaanse sportmerk verbreekt nu ook definitief de banden met de NBA-ster.

NBA-ster Kyrie Irving werd in november al enkele wedstrijd geschorst door zijn ploeg Brooklyn Nets. Hij heeft die schorsing ondertussen al achter de rug en speelt daar ondertussen al weer.

Het Amerikaanse sportmerk Nike had de samenwerking met Irving al even "on hold" gezet en de verkoop van de Kyrie 8-schoen al geschrapt.

De samenwerking is nu ook definitief verbroken. "Kyrie Irving is geen sporter meer van Nike", zei een woordvoerder van Nike.