🎥 Boston op toerental vernedert Phoenix ondanks terugkeer van Paul, nipt verlies voor Golden State en Clippers

Als Boston op toerental is, heeft de rest het geweten. De terugkeer van Paul uit blessure kon Phoenix niet helpen om zelfs maar een beetje competitief te zijn in het onderlinge duel.

Phoenix-Boston, dat was een duel tussen de leiders in de twee Conferences. Een topaffiche om u tegen te zeggen en het recupereren van Paul was alvast een opsteker voor de thuisploeg. Tijdens de wedstrijd waren de enige opstekers voor de bezoekers. Phoenix bracht slordig basketbal en zag dat afgestraft met een zware score: 98-125. Bij Boston was het duo Brown-Tatum (beiden 25 punten) opnieuw aan het feest.

Phoenix was niet de enige ploeg voor wie het slikken was, ook LA Clippers liep een kater op. Het ging nochtans op bezoek bij Orlando, dat al negen keer op rij verloren had. Na de reguliere speeltijd stond het echter 99-99, na de verlenging 116-111. En wat dan gezegd van Golden State? Dat zag Poole 36 punten scoren op het terrein van Utah, maar in de laatste tien seconden ging het nog van 119-123 naar 124-123.

Brooklyn en Milwaukee deden wel wat ze moesten doen. Onder impuols van Kyrie Irving (33 punten) nam Brooklyn de maat van Charlotte met 122-116. Giannis Antetokounmpo (35 punten) leidde Milwaukee dan weer naar een 126-113-zege tegen Sacramento.