🎥 Emma Meesseman schittert nog eens in clubverband in EuroLeague met cruciale rol in verlenging

Schitteren in clubverband: Emma Meesseman doet het ook in Europa, in de EuroLeague meer bepaald. Vroeger deed ze dat al eens bij het Russische Ekaterinburg, anno 2022 gebeurt dat bij Fenerbahçe.

Emma Meesseman is momenteel in Turkije actief en ontving met haar teamgenotes USK Praag. De Tsjechen toonden zich een kranige tegenstander, want na de reguliere speeltijd was de score perfect in evenwicht bij een stand van 69-69. Het kwam dus tot een verlenging en dan weten ze bij Fenerbahçe ondertussen ook dat het 'Emma Time' is. Met een cruciale driepunter op 50 seconden van het einde wees Meesseman Fenerbahçe de weg. Het werd uiteindelijk nog 82-72. GAME. SET. EMMA.@EmmaMeesseman with the dagger for @fbkadinbasket 💙💛#EuroLeagueWomen pic.twitter.com/9JqDB53XSm — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) December 7, 2022 Het was een complete prestatie van Meesseman, met 9 punten, 6 rebounds en 6 assists. Fenerbahçe blijft zo op schema om zich bij de beste vier in de poule te plaatsen en zich zo te kwalificeren voor de kwartfinales van de EuroLeague.