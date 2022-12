🎥 Buzzer beater schenkt Denver Nuggets de zege tegen de Portland Trail Blazers

De Denver Nuggets hebben de Portland Trail Blazers verslagen. Daarvoor moesten ze tot de slotseconden wachten.

De Portland Trail Blazers ontvingen de Denver Nuggets en namen de beste start. In de 1e helft liepen ze 10 punten uit, maar bij de rust stonden de Nuggets er weer bij. Na de rust liepen de Blazers opnieuw 10 punten uit, maar opnieuw kwam de Nuggets langszij. Ook kwamen ze met nog 5 minuten te gaan op voorsprong. In de slotseconden leek Damian Lillard de Blazers met een driepunter de zege te bezorgen, maar Jamal Murray deed at the buzzer hetzelfde. Zo wonnen de Nuggets met 120-121.

NIkola Jokic kwam een assist te kort voor een nieuwe triple-double. Hij had 33 punten, 10 rebounds en 9 assists. Murray had 21 punten en 8 assists. Damian Lillard scoorde 40 punten en deelde 12 assists uit, maar die waren dus niet voldoende.

In de kelder van het klassement speelden de San Antonio Spurs en de Houston Rockets tegen elkaar. In het 3e quarter namen de Spurs afstand en ze konden in het laatste quarter hun voorsprong behouden: 118-109. Zo stopten de Spurs hun verliesreeks van 11 wedstrijden. Kelden Johnson leidde de Spurs met 32 punten en 7 rebounds naar de zege.

Ten slotte was er ook nog het duel tussen de Miami Heat en de LA Clippers. De Heat stelden de thuiszege in het laatste quarter veilig. Bam Adebayo was met 31 punten en 10 rebounds de grote uitblinker.