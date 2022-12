Brittney Griner vrij na gevangenenruil

Brittney Griner is vrijgelaten. Rusland liet haar vrij in ruil voor de vrijlating van een andere gevangene.

Begin dit jaar werd Brittney Griner in Rusland gearresteerd door het bezit van een flesje cannabisolie. Dat product is legaal in de VS, maar illegaal in Rusland.

Griner werd veroordeeld tot 9 jaar cel vanwege drugssmokkel. Begin november werd Griner naar een strafkolonie in Mordovia overgebracht om haar straf daar verder uit te zitten.

Ondertussen waren de VS bezig om haar vrij te krijgen. Uiteindelijk lukte het hen door Griner in een gevangenenruil te betrekken. Rusland liet haar vrij en in ruil lieten de VS de wapenhandelaar Viktor Bout. Die werd in 2010 door de VS veroordeeld tot 25 jaar cel.

Amerikaans president Joe Biden had al contact met Griner. "Ze maakt het goed", liet hij op een persconferentie weten. "Ze is in veilige handen en zit op een vliegtuig naar huis."