🎥 Zion Williamson zorgt voor ophef in NBA na showdunk

Een heerlijke dunk, wie is daar nu geen fan van? Blijkbaar heel wat NBA-spelers.

Afgelopen nacht speelden de New Orleans Pelicans tegen de Phoenix Suns in een topper in the Western Conference. Bij een 126-117 stand was het duidelijk dat de Pelicans zouden winnen met nog 6 seconden op de klok maar toen Williamson de kans kreeg om nog een keer uit te halen met een dunk, liet hij dat niet liggen.

Het is echter een ongeschreven regel om niet te gaan showboaten in de laatste seconden van een partij wanneer het resultaat al vast staat en dus gingen de poppetjes even aan het dansen na de wedstrijd.

LADIES AND GENTLEMEN... ZION WILLIAMSON. pic.twitter.com/MhjV7Zpl0R — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) December 10, 2022

"Vorig jaar stuurden de Suns ons naar huis in de play-offs dus je moet me begrijpen, al was het niet zo mooi", oordeelde Zion Williamson na de wedstrijd zelf. Ploegmaat CJ McCollum was echter strenger voor de tegenstander: "Als ze niet willen dat we zo dunken, moeten ze maar teruglopen en verdedigen", was zijn oordeel.