🎥 De Milwaukee Bucks verslaan de Dallas Mavericks, de Philadelphia 76ers winnen van de LA Lakers

De Milwaukee Bucks hebben de topper tegen de Dallas Mavericks gewonnen. De Philadelphia 76ers wonnen dan weer de topper tegen de LA Lakers.

Afgelopen nacht ontvingen de Dallas Mavericks de Milwaukee Bucks. Na de rust liepen de Mavs uit, maar in het laatste quarter kwamen de Bucks terug. Giannis Antetokounmpo kreeg op enkele minuten van het einde zijn 6e fout, maar de Khris Middleton en Brook Lopez trokken hen over de streep. Luka Doncic miste op het einde nog de poging voor de zege. De Bucks wonnen met 105-106.

Antetokounmpo was topscorer met 28 punten. Ook zette hij daar 10 rebounds naast. Middleton was goed voor 19 punten. Ook waren er de 17 punten, 7 rebounds en 6 assists van Jrue Holiday. Bij de Mavs had Doncic 33 punten en 11 assists.

Eerder op de avond was er de topper in Philadelpia. Daar namen de 76ers het op tegen de LA Lakers. De Sixers probeerden na de rust de zege naar zich toe te trekken, maar de Lakers kwamen terug en er kwamen verlengingen. Daarin bleken de Sixers de beste: 133-122. Joel Embiid leidde de Sixers met 38 punten en 12 rebounds. Bij de Lakers was Anthony Davis goed voor 31 punten en 12 rebounds.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

Charlotte Hornets - New York Knicks: 102-121

Indiana Pacers - Washington Wizards: 121-111

Orlando Magic - Toronto Raptors: 113-109

Brooklyn Nets - Atlanta Hawks: 120-116

Cleveland Cavaliers - Sacramento Kings: 95-106

Memphis Grizzlies - Detroit Pistons: 114-103

New Orleans Pelicans - Phoenix Suns: 128-117

Utah Jazz - Minnesota Timberwolves: 108-118