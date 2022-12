Limburg United klopt Oostende in de Beker van België, ook 3 andere heenwedstrijden afgewerkt

In de Beker van België heeft Limburg United de heenwedstrijd tegen Oostende gewonnen. Ook Leuven, Mechelen en Luik wonnen hun heenwedstrijd.

Limburg United speelde in de kwartfinales van de Beker van België tegen Oostende. In de heenwedstrijd begon er pas na de rust echt afscheiding te komen. Oostende ging met een bonus van 5 punten het laatste quarter in, maar Limburg was in dat quarter de betere ploeg en ze wonnen de heenwedstrijd met 73-70.

De Leuven Bears kregen het bezoek van de Antwerp Giants die de heenwedstrijd het best openden. Maar Leuven begon aan de achterstand te knabbelen en na de rust diepten ze een voorsprong uit. In het laatste quarter behielden ze hun voorsprong. Het werd 79-71.

Kangoeroes Mechelen begon dan weer goed tegen Spirou Charleroi. Ze konden hun voorsprong behouden en wonnen de heenwedstrijd met 87-75.

Ook Luik won zijn heenwedstrijd. Tegen Brussels stonden ze halfweg zo'n 20 punten voor. Brussels zorgde er na de rust voor dat er in de terugwedstrijd nog spanning kan zijn: 92-78.