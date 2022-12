Team Antwerp kan geen 2/2 boeken en verliest van Litouwse opponent

In het 3x3 Basketbal is Team Antwerp er niet in geslaagd om de tweede en laatste groepsmatch te winnen op het World Tour Final toernooi in Abu Dhabi. Tegen het Litouwse Sakiai werd met 21-19 verloren.

Nadat Team Antwerp eerder op de dag al overtuigend met 21-10 kon winnen van het Zwitserse Lausanne kondigde het Litoiuws Sakiai zich aan als een meer te duchten opponent. Nochtans begon de wedstrijd goed voor Team Antwerp met een 14-12 ruststand. Na de rust brachten de Litouwers zichzelf echter helemaal opnieuw in de match tot een 19-19 stand. In de laatste seconden zorgde een buzzer beater van de Litouwers voor de 21-19 eindstand. MARIJUS UZUPIS IS COLDER THAN LITHUANIAN WINTER 🥶🥶



WHAT A @Maurice_Lacroix BUZZER BEATER 🤯#3x3WTAbuDhabi #3x3WT pic.twitter.com/xp6c5lhHpB — FIBA3x3 (@FIBA3x3) December 10, 2022