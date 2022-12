🎥 Golden State laat potentieel zien via duo Thompson-Curry en domineert Finals rematch tegen NBA-leider Boston

Golden State is misschien nog niet heel constant geweest, maar heeft nog altijd potentieel. Boston heeft dat aan de lijve moeten ondervinden.

Het was uiteraard een kraker van een affiche: Golden State-Boston, oftewel een rematch van de NBA Finals van vorig jaar. Golden State haalde het toen, maar zoekt dit seizoen nog naar de regelmaat, terwijl Boston het beste bilan van alle teams kan voorleggen in de NBA.

Daar hadden de Celtics in deze partij weinig aan, want Klay Thompson en Stephen Curry kenden nog eens zo'n avond waarbij ze met de ogen dicht raak schoten van op eender welke positie op het terrein. Thompson eindigde met 34 punten, Curry met 32 punten. Golden State leverde een dominante prestatie af en won met 123-107.

Elders in de NBA was er een uitzege voor Brooklyn (133-136), ondanks de 35 punten van Indiana-speler Haliburton. Washington had Kuzma (35 punten) en LA Clippers George (36 punten) om het mooie weer te maken. De Clippers wonnen met 107-114. Denver zag dan weer een triple-double van Jokić (31 punten, 14 assists, 12 rebounds) en klopte Utah met 115-110.