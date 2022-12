🎥 OT in NBA: New Orleans pakt leiding in Westen en Atlanta-rookie held in laatste halve seconde, Milwaukee onderuit

Er is in de NBA twee keer een OT, overtime dus, van gekomen. New Orleans en Atlanta konden achteraf juichen. De zege van New Orleans tegen Phoenix heeft meteen ook gevolgen in de Western Conference.

Phoenix was leider in die Conference, maar wist dat het een moeilijke verplaatsing naar New Orleans voor de boeg had. Zion Williamson nam de thuisploeg op sleeptouw. Phoenix kon wel een verlenging afdwingen na een stand van 117-117 na de reguliere speeltijd. New Orleans maakte het alsnog af na de verlenging met 129-124. De zevende zege op rij voor de Pelicans, die zo de leiderspositie in het Westen overnemen van Phoenix. Atlanta en Chicago behoren dit seizoen niet meteen tot de topteams, maar hebben wel spektakel geleverd. Ook hier kwam er een OT aan te pas: Chicago-speler Jones vergat de match te beslissen van op de vrijworplijn. Met 110-110 werd de OT aangevat. Een halve seconde voor het einde stond het 121-122. Atlanta mocht de bal nog een keer in het spel brengen en rookie Griffin pakte nog uit met een buzzer-beater: 123-122. Nog een opvallende uitslag werd genoteerd in Houston, dat Milwaukee wist te verrassen met 97-92. Philadelphia kende in eigen huis dan weer geen moeite met Charlotte dankzij een waanzinninge prestatie van Embiid. De center scoorde maar liefst 53 punten, Philly trok aan het langste eind met 133-113.