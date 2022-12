Belgisch basket: Giants zet nog orde op zaken en Mechelen eruit in de beker, Team Antwerp haalt halve finales in 3X3

Het Belgisch basket heeft een drukke zondag achter de rug, met vooral de Antwerpse ploegen die voor belangrijke afspraken stonden.

Ten eerste waren er drie terugmatchen in de kwartfinales van de Beker van België. Antwerp Giants moest tegen Leuven een verlies van acht punten uit de heenmatch goedmaken. Dat lukte met verve, onder meer omdat de bezoekers lamlendig voor de dag kwamen. Mwema (foto), Upshaw, Hamm en Bradford bezorgden met hun inbreng Leuven een zware pandoering: 79-49. De Sinjoren dus toch een ronde verder.

MECHELEN KOPJE-ONDER IN CHARLEROI

Dat kan niet gezegd worden van Mechelen. Kangoeroes had thuis met twaalf punten verschil gewonnen van Charleroi, maar in het Zwarte Land was het een heel ander verhaal. Spirou haalde met 90-74 alsnog de kwalificatie voor de halve finales binnen. Geen ommekeer in de ontmoeting tussen Brussels en Luik. De terugmatch eindigde op 79-79, nadat Luik in eigen huis had gewonnen met veertien punten verschil.

Daarnaast was er ook het 3X3-avontuur van Team Antwerp op een toernooi in Abu Dhabi. Eén zege in twee groepsmatchen was voldoende geweest om de poule te winnen. In de kwartfinales kwam Antwerp uit tegen de Mongolen van Ulaanbaatar. Antwerp won met 21-17. Tegen het Oostenrijkse Wenen slaagde het er echter niet in om een vroege achterstand ongedaan te maken. Het werd in de halve finales 20-15.