🎥 De Boston Celtics verliezen nog eens 2 keer op rij, de Cleveland Cavaliers laten zich verrassen door de San Antonio Spurs

De Boston Celtics hebben van de LA Clippers verloren. Hun 2e nederlaag op rij. De Cleveland Cavaliers hebben zich dan weer laten verrassen door de San Antonio Spurs.

In de NBA leiden de Boston Celtics en ze gingen op bezoek bij de LA Clippers. De Celtics hadden het niet onder de markt en de Clippers liepen alsmaar verder uit. Kawhi Leonard (25 punten, 9 rebounds en 6 assists) en Paul George (26 punten) leiden de Clippers naar een 113-93 zege.

Voor de Celtics was het de 2e nederlaag op rij. Het was al geleden van eind oktober dat ze nog eens 2 keer na elkaar verloren hadden. De Celtics blijven wel leider in de NBA.

De Cavaliers gingen dan weer op bezoek bij de San Antonio Spurs. Bij de rust hadden de Spurs al een stevige kloof. Pas in het laatste quarter begonnen de Cavs terug te komen, maar het haalde niets uit. De Spurs hielden stand en wonnen dankzij enkele goede verdedigende acties in de slotseconde met 112-111. Josh Richardson was de topscorer bij de Spurs met 24 punten.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

Indiana Pacers - Miami Heat: 82-87

Washington Wizards - Brooklyn Nets: 100-112

Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks: 128-103

Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder: 121-114

Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves: 133-112