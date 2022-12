Belgische eersteklasser overgenomen door ambitieuze Amerikaanse investeerders

Luik is de laatste jaren steevast het kneusje geweest op het hoogste niveau van het Belgische basketbal. Mede door financiële problemen. Helemaal kopje-onder gingen de Luikenaars nooit, al hadden de sportieve mogelijkheden er wel onder te lijden.

Nu is Luik overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij CFP Investment Group, dat het op zich zou nemen om de schulden weg te werken. Dat moet het begin zijn van een tijdperk met veel meer ambitie en betere resultaten.

Just Named President of Liege Basket. Going to take over small company of 25 folks in Belgium. ā¦@USAmbBelgiumā© pic.twitter.com/A2e2SNlZOv