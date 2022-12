Oostende plaatst zich als laatste voor de halve finales van de Beker van België

Ook Oostende heeft zich voor de halve finales van de Beker van België geplaatst. In de terugwedstrijd haalden ze hun achterstand uit de heenwedstrijd op.

De heenwedstrijd tussen Limburg United en Oostende eindigde op 73-70. Oostende wist dus wat ze in eigen huis moesten doen om de halve finales van de Beker van België te bereiken.

In het begin van de wedstrijd leek Limburg het onder controle te hebben. Na het 1e quarter liepen ze nog 3 extra punten uit. Oostende kon niet echt iets terugdoen en de 3 punten achterstand stonden na 3 quarters nog altijd op het bord. In het laatste quarter kon Oostende toch afstand nemen. Ze wonnen het laatste quarter met 26-12. Zo plaatsten ze zich met een 98-87-zege voor de halve finales.

Oostende zal het in de halve finales opnemen tegen Charleroi die zich afgelopen weekend al hadden kunnen plaatsen. In de andere halve finale nemen Luik en de Antwerp Giants het tegen elkaar op. De halve finales worden in het weekend van 21 en 22 januari afgewerkt.

Op 12 maart wordt de finale gespeeld. Die wordt net als de voorbije jaren in Vorst Nationaal gespeeld.