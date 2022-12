🎥 Blessure voor Stephen Curry, glansprestatie voor Nikola Jokic

De Indiana Pacers ontvingen thuis de Golden State Warriors en namen snel het voortouw. Na de rust begonnen de Warriors hun achterstand te verkleinen, maar zo'n 2 minuten van het einde van het 3e quarter blesseerde Stephen Curry zich aan zijn schouder. De Warriors-ster had op dat moment al 38 punten. Hij moest naar de kleedkamer en head coach Steve Kerr vertelde achteraf dat er een scan zal volgen.

De Warriors bleven niet bij de pakken zitten en bleven het de Pacers lastig maken, maar de Pacers konden de Warriors afhouden: 125-119. Tyres Haliburton was met 29 punten en 6 assists de grote uitblinker bij de Pacers.

Later op de avond ontvingen de Denver Nuggets de Washingtong Wizards. De Nuggets probeerden uit te lopen, maar de Wizards bleven aanklampen. Pas na de rust konden de Nuggets definitief afstand nemen: 141-128. De Nuggets werden geleid door een uitstekende Nikola Jokic. Hij zette met 43 punten, 14 rebounds, 8 assists en 5 steals indrukwekkende statistieken neer. Met hem op het veld liepen de Nuggets ook 28 punten uit.

