De nieuwe Amerikaanse eigenaars van Luik zetten hun ambitie kracht bij: 2 nieuwe versterkingen

De nieuwe Amerikaanse eigenaars van Luik laten er geen gras over groeien. Een dag na de overname zijn er al 2 nieuwe spelers aangekondigd.

Woensdag raakte bekend dat Luik door het Amerikaanse investeringsmaatschappij CFP Investment Group. Ze hebben heel wat ambitie en ze gingen meteen ook met de grove borstel door de coaching staff. Lionel Bosco en co werden al meteen vervangen door Amerikaanse coaches.

Ook werd er meteen verwacht dat er enkele nieuwe spelers zullen volgen. Een dag na de overname was dat al een feit.

De Amerikaan AJ John kwam over van de Griekse tweedeklasser Agriniou. Ook speelde hij 2 jaar voor Skopje in Noord-Macedonië. De 2e versterking is een opmerkelijke naam. De Amerikaan Anthony Cambo is de zoon van de nieuwe eigenaar van Luik, Ernie Cambo. De zoon was het laatst aan de slag bij de Spaanse derdeklasser Cornella. Daarvoor speelde hij een tijdje in Puerto Rico.