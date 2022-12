🎥 Phoenix rekent af met Clippers, Memphis grijpt macht tegen Milwaukee terwijl New Orleans stuit op zwart beest

De machtsstrijd in de NBA gaat verder. Op dat vlak hebben Phoenix en vooral Memphis goede zaken gedaan in de Western Conference.

Met LA Clippers-Phoenix stond een affiche op het menu tussen twee teams die graag nog wel wat hoger hadden gestaan. Phoenix was het seizoen prima begonnen, maar had net vijf keer op rij verloren. Een reeks waar een eind aan kwam, want een zwaar gehavend LA had het moeilijk om een vuist te maken. Na deze wedstrijd te winnen met 95-111 zullen ze bij Phoenix hopen weer op het rechte pad te zitten.

Een ploeg waarbij het zeker op wieltjes loopt, is Memphis Grizzlies. Het begon als nummer 2 in het Westen tegen de nummer 2 uit het Oosten, Milwaukee. Onder impuls van Jake Morant scoorde Memphis aan de lopende band. Morant liet een triple-double optekenen met 25 punten, 10 rebounds en 10 assists. Milwaukee kreeg een ferme pandoering om de oren: 142-101. Voor Memphis de zevende zege op rij.

Daardoor komt het nu alleen aan de leiding in het Westen, want New Orleans trok aan het kortste eind tegen Utah. En dat al voor de derde keer dit seizoen. Clarkson nam Utah op sleeptouw: de guard zou 39 punten scoren. Na de regeliere speeltijd volstond dat nog niet voor de zege en stond het 123-123. In de verlenging maakte Utah het wel af met 132-129.