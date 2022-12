Brittney Griner reageert voor het eerst na haar vrijlating: "Wil dit seizoen terug in de WNBA spelen"

Brittney Griner heeft voor het eerst na haar vrijlating gereageerd. Ze zat bij 10 maanden in een Russische gevangenis.

Kort na de inval van Rusland in Oekraïne werd Brittney Griner op de luchthaven van Moskou opgepakt. Ze was in het bezit van een flesje cannabisolie. Ze werd veroordeeld tot 9 jaar cel. Zo'n 10 maanden nadat ze werd opgepakt, kwam Griner weer vrij naar een gevangenenruil met Viktor Bout. Een week later reageerde ze via Instagram.

"Het voelt zo goed om thuis te zijn! De laatste 10 maanden waren een strijd op elke hoek. Ik heb diep gegraven om mijn geloof te behouden en het was de liefde van zovelen van jullie die me hielp vol te houden. Uit de grond van mijn hart, dank aan iedereen voor jullie hulp", opende Griner haar post.

BEDANKING EN SPORTIEVE BOODSCHAP

Verder bedankte Griner iedereen die haar steunde tijdens haar gevangenschap. Ook had ze nog een speciale boodschap voor president Joe Biden: "U heeft mij thuisgebracht en ik weet dat u zich inzet om Paul Whelan en alle Amerikanen thuis te brengen. Ik zal mijn platform gebruiken om te doen wat ik kan om u te helpen. Ik moedig ook iedereen aan die een rol heeft gespeeld om mij thuis te brengen, om door te gaan met hun inspanningen om alle Amerikanen thuis te brengen. Elke familie verdient het om heel te zijn."

Ten slotte had Griner nog een sportieve boodschap: "Ik wil ook één ding heel duidelijk maken: ik ben van plan dit seizoen te gaan basketballen voor de WNBA's Phoenix Mercury. Daarbij kijk ik ernaar uit om binnenkort persoonlijk 'dank u wel' te kunnen zeggen tegen degenen die voor mij hebben gepleit, geschreven en gepost."