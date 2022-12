Geen schouderoperatie nodig voor Stephen Curry: "Zo snel mogelijk mijn comeback maken"

De ster van Golden State Warriors ontwrichte deze week zijn schouder.

Curry viel woensdag geblesseerd uit tegen de Indiana Pacers. De point guard, tweevoudig MVP in de NBA, greep naar zijn linkerschouder na een duel. Curry onderging al een MRI-scan.

Die verzekerde Curry dat er geen operatie nodig is. Had hij die wel moeten ondergaan, dan was zijn seizoen waarschijnlijk over geweest. Nu zou hij een paar weken afwezig zijn.

"Ik ga proberen een manier te vinden om zo snel mogelijk van mijn pijn af te geraken. Ik ga mijn kracht herstellen en hard werken om zo snel mogelijk mijn comeback te kunnen maken", zegt Curry bij ESPN.