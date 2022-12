🎥 Booker loodst Phoenix met vijftiger naar comebackzege in clash met New Orleans, zeges voor top drie in België

Devin Booker heeft zich met de zaken bemoeid, zodat een comeback van Phoenix tegen New Orleans tot stand kwam en met succes. Hierdoor blijft Memphis op kop in de Western Conference. In België waren er dan weer zeges voor de volledige top drie.

Phoenix-New Orleans: dat was een affiche tussen de nummers 4 en 2 uit de Western Conference. Op papier meer dan de moeite waard dus en ook in de praktijk. De Pelicans deelden lange tijd de lakens uit en leken rijp voor de zege. Midden het derde kwart stond het 59-83: een verschil van 24 punten. Onder impuls van een geweldige Booker (58 punten) kwam Phoenix helemaal terug. De thuisploeg zegevierde nog met 118-114.

Als New Orleans had gewonnen, had het Memphis kunnen bijbenen aan de kop van de Western Conference. De Grizzlies verloren ondanks de 32 punten van Brooks immers in Oklahoma met 115-109. Bij de LA Clippers viel er nog eens een opsteker te noteren: ze wonnen met 102-93 van Washington. Milwaukee heeft ook nog eens uitgepakt. Zelfs zonder Giannis Antetokounmpo had het geen kind aan Utah: 123-97.

Ook in de BNXT League werd er gebasket en langs Belgische zijde werd de logica volledig gerespecteerd. Oostende, Mechelen en Charleroi staan samen aan kop in het klassement: deze drie teams wisten ook te winnen. Oostende deed dat nipt bij Aalst (80-82), Mechelen thuis tegen Brussels (85-71) en Charleroi in Luik (69-74). Daarnaast was Antwerp succesvol in Leuven (59-74) en eindigde Bergen-Limburg op 98-87.