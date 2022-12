🎥 Jokić schittert met triple-double bij Denver en Boston opnieuw verrassend onderuit tegen Orlando

Jokić zorgde er voor dat Denver niet hetzelfde overkwam als Boston, dat opnieuw verrassend onderuit ging in een thuiswedstrijd tegen Orlando. Het was de enige topploeg die een misstap beging.

Boston had onlangs nog maar thuis verloren van Orlando en kreeg in zijn eigen TD Garden een kans om dat recht te zetten. Opnieuw ontbrak de energie om zijn beste niveau te halen en Orlando, nochtans een laagvlieger in het klassement, verscheen na vijf zeges op rij vol vertrouwen aan de tip-off. Williams miste in de slotseconden de driepunter om een verlening uit de brand te slepen, Orlando haalde het opnieuw met 92-95.

Ook voor Denver was het in zijn thuismatch kantje boord, maar dat kon dan weer rekenen op een Nikola Jokić in supervorm. De center liet 40 punten, 27 rebounds en 10 assists optekenen. Het was ook Jokić zelf die met twee vrijworpen in het slot de zege voor de Nuggets veilig stelde. Hierna scoorde tegenstander Charlotte niet meer. Het ging voor de bijl met 119-115.

Ook twee andere topploegen deden hun werk. Brooklyn kon rekenen op een straffe tandem Irving (38 punten)-Durant (43 punten) in Detroit en dat volstond net voor de zege: 121-124. Golden State kan je ook nog dat label gaven, al zegt het bilan van de Warriors voorlopig iets anders dit seizoen. Ze missen dan ook nog Curry, maar Poole nam met 43 punten het scoren over en loodste Golden State na een vlotte zege bij Toronto (110-126).