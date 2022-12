🎥 Dominante Giannis Antetokounmpo helpt Milwaukee aan belangrijke overwinning in New Orleans

Zolang het op Giannis Antetokounmpo kan rekenen, staat Milwaukee goed voor. New Orleans is het volgende slachtoffer geworden van de 'Greek Freak'.

New Orleans is één van de revelaties in de Western Conference, maar verloor ondanks wel de topper van Phoenix en moest nu opnieuw in een degelijke affiche het onderspit delven. Dat had alles te maken met de prestatie van Giannis Antetokounmpo, die liefst 42 punten scoorde en er ook nog eens 10 rebounds bij deed. Zijn aandeel in de zege was dan ook groot: Milwaukee triomfeerde met 119-128.

Het staat momenteel op kop in de Eastern Conference. Met Philadelphia en Phoenix kwamen er nog twee ploegen in actie die ambitie mogen koesteren. Philadelphia had het niet onder de markt met Toronto-speler Siakam. Die bracht de stand op 99-99 aan het einde van de reguliere speeltijd. Philadelphia maakte het in de verlenging dan wel af met 104-101.

Phoenix kende op eigen terrein dan weer geen enkele moeite met de LA Lakers. Dat is anno 2022 al niet één van de sterkste ploegen en heeft momenteel dan nog eens erg met blessures te kampen. Phoenix zag zijn kans om stevig uit te halen met 130-104.