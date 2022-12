Oostende en Kangoeroes Mechelen trekken de lijn van vorig seizoen door

We zijn halfweg de 1e fase van de reguliere competitie in de BNXT League. Tijd om een 1e balans op te maken. De ploegen staan volgens hun plaats in het klassement.

1. OOSTENDE Ook in het seizoen waarin Oostende voor zijn 12e landstitel op rij gaat, staan ze weer op kop. Ze leden wel al 2 nederlagen, waarvan een pandoering in Charleroi. Voor de rest staan ze op schema om opnieuw die titel te behalen. 2. KANGOEROES MECHELEN Oostende moet die leidersplaats wel delen met Kangoeroes Mechelen, de verliezende finalist van vorig seizoen. De mannen van Kristof Michiels begonnen wel met 2 nederlagen, maar sindsdien wonnen ze alleen maar. Ze zitten al aan 7 zeges op rij. 3. SPIROU CHARLEROI Spirou Charleroi heeft evenveel punten als Oostende en Mechelen, maar ze speelden een wedstrijd meer. Na enkele mindere seizoenen lijkt Charleroi een stap vooruit gezet te hebben. Zo gaven ze in eigen huis aan de elfvoudige landskampioen Oostende een pak rammel en spelen ze consistent. 4. OKAPI AALST Na een paar mindere seizoenen draait Okapi Aalst weer mee in de subtop. Ze begonnen wel met een 0 op 3, maar boekten daarna 5 zeges op rij, met onder meer een ruime zege in Charleroi. Hun laatste 2 wedstrijden verloren ze wel, maar dat waren kleine nederlagen tegen de leiders uit Oostende en Mechelen. 5. LIMBURG UNITED Limburg United leek in het begin van het seizoen een van de revelaties te worden. Ze pakten meteen 4 op 4. Er waren kleine nederlagen tegen Mechelen en Oostende en daarna een zege tegen Charleroi, maar nadien leden ze pijnlijke nederlagen tegen Leuven en Bergen. Het wordt afwachten wat de volgende wedstrijden zullen brengen. 6. BERGEN Onder Limburg staat Bergen. Die ploeg blaast al het hele seizoen warm en koud. De ene keer verliezen ze zwaar en de andere keer boeken ze een ruime zege. Het gevolg is een plaats net buiten de begeerde top 5. Begin deze maand pakten ze wel een belangrijke zege in eigen huis door Oostende met 2 punten verschil naar huis te sturen. 7. LEUVEN BEARS Ook Leuven Bears is een ploeg die goede met slechte prestaties afwisselt. Tegen de staartploegen winnen ze wel, maar vooral buitenshuis hebben ze problemen. Ze konden nog maar in eigen zaal winnen. Om net als vorig seizoen de top 5 te halen, is het best dat ze ook eens op verplaatsing zullen winnen. 8. ANTWERP GIANTS De Antwerp Giants zijn de volgende ploeg die afwisselend succes kennen. Momenteel moeten ze het opnieuw met een plaats in de middenmoot doen. De laatste weken lijkt er wel wat beterschap in te komen. Ze pakten 3 op 4. 9. LUIK Zoals de laatste seizoenen vinden Luik opnieuw in de onderste regionen. Al kan het zijn dat de situatie totaal zal veranderen. Een week geleden werd de club door Amerikanen overgenomen. De coaching staff werd vervangen en er kwamen 2 Amerikaanse spelers bij. Het wordt afwachten wat de toekomst zal brengen. 10. BRUSSELS Voor Brussels kan het nog een lang seizoen worden. Ze wonnen wel hun 1e wedstrijd van het seizoen, maar daarna verloren ze 9 keer op rij. Daar zat onder meer een nederlaag tegen Luik bij. Opnieuw lijkt het een seizoen om snel te vergeten, te worden, tenzij Jean-Marc Jaumin zijn spelers alsnog aan het winnen krijgt.