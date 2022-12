🎥 Nikola Jokic pakt uit met enkele straffe passen tegen de Memphis Grizzlies, offday voor de Golden State Warriors

De Denver Nuggets hebben opnieuw gewonnen. Opnieuw was Nikola Jokic een van de uitblinkers. Verder viel er nog een offday voor de Golden State Warriors te noteren.

De Denver Nuggets zitten opnieuw in een goede periode. Begin december verloren ze 3 keer op rij, maar nadien pakten ze 5 op 6. Afgelopen nacht wonnen ze met 105-91 van de Memphis Grizzlies. Nikola Jokic zette met 13 punten, 13 rebounds en 13 assists een nieuwe triple-double neer. Vooral zijn assists sprongen uit het oog. Daarnaast waren er ook de 24 punten van Aaron Gordon. Bij de Grizzlies kreeg Ja Morant (35 punten en 10 assists) niet voldoende steun.

Eerder hadden de New York Knicks en de Golden State Warriors al tegen elkaar gespeeld. Dat werd een serieuze blow-out voor de Warriors. De Knicks liepen de hele wedstrijd uit en in het laatste quarter gingen bij de Warriors het licht volledig uit (32-13). De Knicks wonnen met 132-94.

6 spelers van de Knicks eindigden in de dubbele cijfers. Immanuel Quickley was topscorer met 22 punten. Bij de Warriors moesten ze nog steeds Stephen Curry missen. Klay Thompson kende na enkele sterke wedstrijden opnieuw een mindere wedstrijd (11 punten en 1 op 5 driepunters). Jordan Poole was goed voor 26 punten.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

Detroit Pistons - Utah Jazz: 111-126

Miami Heat - Chicago Bulls: 103-113

Phoenix Suns - Washington Wizards: 110-113