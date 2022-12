Oostende plaatst zich met zege tegen Hapoel Holon voor de play-ins van de Champions League

Oostende heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. Ze versloegen in de laatste groepswedstrijd Hapoel Holon.

In de Champions League moest Oostende nog een laatste groepswedstrijd spelen. Daarvoor speelde het thuis nog tegen Hapoel Holon.

Oostende nam de beste start, maar Holon kwam snel weer langszij. Daarna lieten beide ploegen elkaar weinig ruimte. Oostende leek op het einde te winnen, maar Holon sleepte at the buzzer er nog verlengingen uit. Daarin was Oostende duidelijk de betere: 95-86. Bree Tyree was met 31 punten de grote uitblinker.Vrenz Bleijenbergh zette daar 10 punten en 15 assists naast.

Zo plaatste Oostende zich voor de play-ins. Daarin moeten ze 2 keer winnen om zich voor de 2e groepsfase te plaatsen.