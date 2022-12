Brooklyn Nets scoren 91(!) punten in eerst helft, Milwaukee en Bosten verliezen

De Brooklyn Nets speelden vannacht tegende Golden State Warriors. En het werd een historische nacht want de Nets speelden de beste eerste helft uit hun clubgeschiedenis en de twee na beste uit de geschiedenis met 91 punten in de eerste helft.

Uiteindelijk wonnen de Nets met 143-113. Kevin Durant was de topscorer bij de Nets met 23 punten. Voor de Warriors is het een tweede zwaar verlies op rij na de 132-94 nederlaag tegen de NY Knicks.

The Nets dropped a franchise-record 91 points in the first half 😱 pic.twitter.com/Q5fZWRLqUJ