🎥 New Orleans maakt einde aan reeks van vier nederlagen op rij en spreekt zo weer woordje mee in het Westen

New Orleans zit na vier speeldagen opnieuw op het juiste spoor. Het komt in het Westen weer een woordje meespreken na een thuiszege tegen San Antonio.

Slechts twee wedstrijden op het programma in de NBA voorbije nacht en één daarvan was New Orleans-San Antonio. De thuisploeg was uitgegroeid tot één van de revelaties, maar verloor dan plots vier keer op rij. Tegen de Spurs was CJ McCollum (40 punten) de grote uitblinker en deed ook Valanciunas (foto) met 16 punten zijn duit in het zakje. Het bleek voldoende om San Antonio te kloppen met 126-117.

In de andere wedstrijd bekampten Utah en Washington mekaar. Dankzij zijn gebalanceerde aanval wist Utah het pleit in zijn voordeel te beslechten. Bezoeker Beal scoorde wel 30 punten, maar desondanks hield Utah de overwinning thuis met 120-112.