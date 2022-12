Belgian Lion Kevin Tumba verlaat met onmiddellijke ingang Brussels voor Luik

Luik blijft zich erg actief op de transfermarkt.

In Luik blijven ze erg actief met het binnenhalen van nieuwe spelers. De nieuwe voorzitter, Ernie Cambo, haalde al drie Amerikanen en een Puerto Ricaan binnen en er werden ook nieuwe coaches aangesteld.

Luik is nu ook in België gaan shoppen, bij Brussels. Daar haalt het Belgian Lion Kevin Tumba (31) weg. Zo'n plots transfer is toegestaan, al had Luik wel Brussels moeten vragen of het de speler mocht benaderen.

Brussels moet het dus vrijdagavond tegen Leuven Bears zonder Tumba doen. Luik neemt het maandag op tegen Limburg United, waarschijnlijk al met Tumba. Op de andere aanwinsten en coaches is het waarschijnlijk nog even wachten door administratieve zaken.