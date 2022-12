BNXT League: Charleroi nieuwe leider na zege tegen Bergen, Brussels te sterk voor Leuven

Vrijdagavond werden er twee wedstrijden afgewerkt in de Belgische competitie

Charleroi kreeg Bergen op bezoek. Bij winst kon Charleroi naar de leiding gaan en dat deed het ook. Bij de rust stond Charleroi al op een 43-36 voorsprong, die het niet meer uit handen gaf. De eindstand was 87-70.

Jhivvan Jackson scoorde 24 punten voor Charleroi, Rafael Lisboa maakte er 18. Bij Bergen was Charles Moore topscorer met 23 punten. Charleroi gaat naar de leiding in de BNXT League, al heeft het wel twee wedstrijden meer gespeeld dan eerste achtervolger Oostende.

Brussels, dat het zonder de naar Luik vertrokken Kevin Tumba moest doen, ontving Leuven. Na het derde kwart stond nog 53-57 voor maar Brussels ging er nog over in het laatste kwart en won met 73-71. Brussels geeft zo de laatste plaats door aan Luik, Leuven is zevende.