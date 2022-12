NBA: Doncic stuwt Mavericks naar zege met 50 punten, Brooklyn Nets winnen voor achtste keer op rij

Er werden weer heel wat wedstrijden afgewerkt in de NBA vannacht.

De Brooklyn Nets namen het op tegen de Milwaukee Bucks van Giannis Antetokounmpo. Die laatste scoorde 26 punten en 13 rebounds voor de Bucks, maar dat was niet genoeg voor de zege. De Nets wonnen met 118-100. Milwaukee is tweede in de Eastern Conference, de Bucks zijn vierde.

De Dallas Mavericks van Luka Doncic namen het op tegen Houston. En de 23-jarige Doncic liet zich weer opmerken met maar liefst 50 punten voor de Mavericks. Hij zorgde zo bijna solo voor de 106-112 zege van de Mavericks. Doncic en co staan op de achtste plaats in de Western Conference, Houston is laatste.

Verder won Philadelphia van de Los Angeles Clippers met 119-114 en gingen de LA Lakers en LeBron James met 130-134 onderuit tegen Charlotte.