Golden State Warriors moet Stephen Curry nog minstens twee weken missen door schouderblessure

Anderhalve week geleden blesseerde Stephen Curry zich aan zijn schouder, door die gedeeltelijk te ontwrichten. Onderzoek wees uit dat Curry geen operatie moet ondergaan, maar hij zal toch nog een tijdje afwezig zijn.

Nieuw onderzoek wees uit dat de Golden State Warriors het nog minstens twee weken zonder Curry zullen moeten doen. De tweevoudig MVP zal daardoor nog minstens zes wedstrijden missen.

Golden State verloor vijf van zijn laatste zes wedstrijden. Curry was er de laatste vier wedstrijden niet bij en daarbij kon er dus één keer gewonnen worden. Ze hopen dus op een snelle terugkeer van hun ster.

Stephen Curry, who suffered a subluxation of his left shoulder on December 14 at Indiana and has missed the team’s last four games, was recently re-evaluated.



The re-evaluation indicated that Stephen is making good progress. He will be re-evaluated again in two weeks. pic.twitter.com/jo6FDCnxhY