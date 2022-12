🎥 Jokić en Tatum leiden Denver en Boston naar winst in toppers op kerstdag, waanzinnige dunk steelt ook de show

Op kerstdag staan er steeds topaffiches op het menu in de NBA en dat was dit jaar niet anders. Jokić en Tatum waren de uitblinkers bij belangrijke zeges van hun respectievelijke teams.

De eerste plaats in het Westen stond op het spel in Denver-Phoenix. Jokić drukte zijn stempel bij de thuisploeg met een enorme triple-double (41 punten, 15 rebounds en 15 assists). Waar ook wel veel over gesproken werd, was de waanzinnige dunk van Phoenix-speler Gordon. Die bracht zijn ploeg voor in de verlenging (het was 113-113 na de reguliere speeltijd), maar Denver sleepte alsnog de zege uit de brand met 128-125.

AARON GORDON DUNK OF THE YEAR CANDIDATE



NUGGETS LEAD ON ABC/ESPN 😱#NBAXmas 🎄🎁

Met Boston en Milwaukee stonden dan weer twee van de betere teams uit het Oosten tegenover mekaar. Ook Boston-forward Jayson Tatum leverde een absolute glansprestatie door het scoren van 41 punten. Tatum hielp Boston zo om een dominante prestatie neer te zetten: Milwaukee moest afdruipen met 139-118.

Daarnaast waren er nog zeges voor Philadelphia (112-119 in New York) en Golden State (123-109 tegen Memphis). Dallas won in eigen huis van de Lakers, maar daar ging het niet zozeer over dat resultaat. Wel over het standbeeld van legende Dirk Nowitzki dat onthuld werd.