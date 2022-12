Oostende en Limburg United winnen hun match en komen naast Charleroi aan de leiding

Op tweede kerstdag zijn ook de basketballers aan zet.

In een duel met Kangoeroes Mechelen heeft Oostende overtuigend gewonnen met 79-63. Halfweg stond de stand al 44-29 en dat gaf Oostende niet meer uit handen. Oostende stond zelfs even 70-44 voor, maar op het einde milderde Mechelen toch nog. Bij Oostende was Barcello de topschutter met 16 punten, bij Mechelen Fobbs met 15 punten.

Ook in de andere wedstrijd, tussen Limburg United en Luik, was de het verschil in de score duidelijk. Limburg United stuurde Luik huiswaarts met een nederlaag: 90-78. Luik deed al heel wat transfers na de Amerikaanse overname maar kon daar nog niet over beschikken. Onder meer Red Lion Kevin Tumba was nog niet speelgerechtigd.

Oostende gaat dankzij de overwinning het nieuwe jaar in als leider. Limburg United en Charleroi hebben even veel punten, maar speelden een wedstrijd minder. Mechelen blijft op plek vier, Luik is laatste.