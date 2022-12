Antwerp Giants winnen hun laatste match van het jaar overtuigend tegen Okapi Aalst

De Antwerp Giants hebben het jaar met een positief gevoel afgesloten.

De Antwerp Giants plaatsten zich al voor de halve finale van de Beker van België op 20 en 25 januari tegen Luik en ook in de competitie begint het nu stilaan los te lopen. Okapi Aalst was het slachtoffer.

Al in het eerste kwart liep de thuisploeg uit en stond het 24-11. Bij de rust was de score al opgelopen tot 47-28. De eindstand in de Lotto Arena was uiteindelijk 96-62. Antwerp Giants springt zo naar een zevende plaats, maar heeft een aantal matchen minder gespeeld, waardoor het in de top vijf zou staan nu.

Reggie Upshaw was de uitblinker bij Antwerp Giants met 17 punten, De Ridder scoorde er 14, Hamm 13, Rogiers 12 en Mwema 10. De volgende wedstrijd voor de Giants is op 6 januari tegen Bergen.