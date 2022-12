NBA: Brooklyn Nets winnen voor negende keer op rij en werpen zich op als titelkandidaat

In vorige seizoenen lukte het meestal niet voor de Brooklyn Nets door allerlei problemen. Ook dit seizoen nog toen Kyrie Irving enkele wedstrijden werd geschorst voor het delen van een antisemitische documentaire.

Onder de nieuwe coach, Jacque Vaughn, lijkt de goede formule eindelijk gevonden te zijn. De Nets wonnen maandagnacht voor de negende keer op rij. Nu waren ze te sterk voor de Cleveland Cavaliers: 117-125.

Kyrie Irving en Kevin Durant zorgden elk voor 32 punten bij de Nets. Brooklyn won zo ook voor de 13e keer in 14 matchen en schuift op naar plek drie in de Eastern Conference, al is het verschil met Boston en Milwaukee klein.

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀



Kevin Durant passes Tim Duncan on the all-time scoring list as the @BrooklynNets win their 9th consecutive game!



Kyrie Irving: 32 PTS, 7 3PM

Darius Garland: 46 PTS (14-20 FGM), 8 AST



For more, download the NBA App

📲 https://t.co/WFdLNEjQ9Y pic.twitter.com/z1Kzrz6Cra