🎥 Luka Magic: Luka Doncic schittert in nieuwe historische avond met een unieke prestatie

Luka Doncic heeft weer een historische avond beleefd. En wat voor één! Hij zette statistieken neer die nooit eerder waren neergezet.

De Dallas Mavericks kregen het bezoek van de New York Knicks, maar ze hadden het niet onder de markt. Na 3 quarters stonden ze 10 punten achter.

Maar dan achtte Doncic die toen al 35 punten had, zijn moment gekomen. Hij nam de Mavs op sleeptouw en ze haalden de achterstand in. Doncic kreeg in de slotseconden bij een kloof van 3 punten 2 vrijworpen. De laatste miste hij expres. Daarna nam hij zijn eigen rebound en scoorde om verlengingen nog uit de brand te slepen.

In die verlengingen ging Doncic door op zijn elan. De Mavs pakten een kloofje en hielden dat vast. Zo klopten de Mavs de Knicks met 126-121.

Doncic was de grote uitblinker met een nieuwe triple-double. Hij was goed voor 60 punten, 21 rebounds en 10 assists. Nooit eerder zette iemand een 60-20-10-triple-double in de NBA neer. Daar voegde hij ook nog eens 2 steals en een block eraan toe.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs: 130-114

Orlando Magic - LA Lakers: 110-129

Washington Wizards - Philadelphia 76ers: 116-111

Boston Celtics - Houston Rockets: 126-102

Indiana Pacers - Atlanta Hawks: 129-114



Toronto Raptors - LA Clippers: 113-124

Memphis Grizzlies - Phoenix Suns: 108-125

Golden State Warriors - Charlotte Hornets: 110-105

Sacramento Kings - Denver Nuggets: 106-113