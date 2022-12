🎥 Uitschuivers van Milwaukee (na verlenging), Phoenix en Denver, New Orleans gered door topprestatie Zion

De topteams hadden het niet onder de markt de voorbije nacht. Milwaukee, Denver en Phoenix leden allen nederlagen in de NBA. Elders kon dan weer een uitschuiver net vermeden worden.

Vooral voor Milwaukee zal de nederlaag zuur aanvoelen. Die kwam er immers pas na een verlenging en bovendien had Giannis Antetokounmpo liefst 45 punten gescoord. Chicago-speler DeMar DeRozan zette daar ook wel 42 punten tegenover. Met minder dan drie minuten te gaan stond Chicago nog 11 punten achter, maar het werd toch 106-106. In de verlenging maakte de thuisploeg het helemaal af met 119-113.

Ook was het bijzonder spannend in Sacramento, waar Denver een blauwtje opliep. Dit ondanks de 40 punten van Nikola Jokić. Monk (33 punten) deed voor Sacramento zijn duit in het zakje en ook ploegmaats Sabonis en Fox maakten meer dan 30 punten. Het werd 127-126. Phoenix had minder kansen om de nederlaag te ontlopen. Washington stuurde de Suns met 127-102 huiswaarts.

Dat New Orleans een uitschuiver kon voorkomen, kwam vooral door Zion Williamson. Met zijn 43 punten was dit de match waarin hij het grootste scorend vermogen demonstreerde tot dusver in zijn carrière. Dat was nodig met een eindstand van 119-118 tegen Minnesota. Ook Brooklyn ontsnapte: het won met 107-108 in Atlanta. Golden State klopte Utah met 112-107.