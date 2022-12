🎥 Duo Zion-McCollum loodst New Orleans voorbij Philadelphia, Phoenix loopt een blauwtje in Toronto

New Orleans-Philadelphia was nog een mooie affiche met het eindejaar in zicht. Zion Williamson (foto) en CJ McCollum konden in die partij nog eens het beste in zich naar boven halen.

McCollum scoorde maar liefst elf driepunter: nog nooit deed de guard in zijn carrière beter. Goed voor 42 punten in totaal. Zion Williamson deed er dan nog eens 36 punten bovenop. Philadelphia kon wel rekenen op een sterke Embiid (37 punten), maar zijn inbreng was onvoldoende om de nederlaag af te wenden. Het werd 127-116. New Orleans blijft samen met Denver, dat Miami klopte met 124-119, aan de leiding in het Westen.

Een ploeg die in de Western Conference enigszins aan het afglijden is, is Phoenix. Ook de nederlaag in Toronto draagt daar toe bij. Gary Trent Jr. toonde zich met 35 punten in goede vorm bij de thuisploeg. Phoenix moest opnieuw sterspeler Booker missen. Voor Toronto was het een eerste zege na vijf thuisnederlagen op rij.

Voorts waren er in de NBA nog overwinningen te noteren voor Milwaukee (124-113 tegen Minnesota, met dank aan de 43 punten van Giannis Antetokounmpo) en Golden State (118-112 tegen Portland). In die laatste partij verzorgden Golden State-speler Poole (41 punten) en Portland-speler Lillard (34 punten) de show.