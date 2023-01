🎥 Opnieuw meer dan 50 punten voor Luka Doncic, ook triple-double voor Joel Embiid

Luka Doncic heeft opnieuw met meer dan 50 punten uitgepakt. Deze keer had hij geen triple-double. Die was er wel voor Joel Embiid.

De Dallas Mavericks moesten met oudjaar op bezoek bij de San Antonio Spurs. Het werd geen gemakkelijke avond tegen de ploeg onderaan het klassement. De Mavs gingen het laatste quarter wel met een klein kloofje in, maar de Spurs kwamen nog terug. In de slotseconden verzekerde Luka Doncic de zege door een vrijworp expres te missen en zelf de rebound te nemen: 125-126.

Doncic bezegelde zo opnieuw een sterke avond. Hij had 51 punten, 6 rebounds, 9 assists en 4 steals. Geen triple-double, maar wel een nieuwe wedstrijd met 50 punten of meer. Het was al de 3e keer in 5 wedstrijden dat hij daarin slaagde.

Een triple-double was er wel voor Joel Embiid. Zijn 5e uit zijn carrière. Hij had 16 punten, 13 rebounds en 10 assists. Ook zette hij daar 4 blocks naast. Zo leidde hij de Philadelphia 76ers met 96-115 naar de zege tegen de Oklahoma City Thunder.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

Indiana Pacers - LA Clippers: 131-130

Charlotte Hornets - Brooklyn Nets: 106-123

Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers: 102-103

Houston Rockets - New York Knicks: 88-108

Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans: 116-101

Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons: 104-116

Utah Jazz - Miami Heat: 123-126