🎥 Jokić de Denver-held na triple-double in topper tegen Boston op nieuwjaarsdag, Milwaukee verliest zonder Giannis

Denver en Boston, de leiders uit beide Conferences, gaven mekaar partij op nieuwjaarsdag. Jokić was de man die het verschil maakte.

Denver-Boston was dus de eerste topaffiche uit 2023. Boston had de vorige zes onderlinge duels gewonnen, maar deze keer zou het anders uitdraaien. Daar had de triple-double van Nikola Jokić veel mee te maken: 30 punten, 12 rebounds en 12 assists. Bij Boston kon niemand zo dominant spelen en het gevolg laat zich al raden. Denver won met 123-111 en is nu nog wat steviger leider in de Western Conference.

In de Eastern Conference blijft Boston aan kop, voor Brooklyn en Milwaukee. Overigens heeft Milwaukee ook geen terrein kunnen goedmaken, want het miste Giannis Antetokounmpo wegens kniepijn in de thuismatch tegen Washington en ook Holiday en Middleton waren niet inzetbaar. Er bleef te weinig scorend vermogen over om Washington veel in de weg te kunnen leggen. Het werd 95-118.

Er was ook nog een derde wedstrijd in de NBA op nieuwjaarsdag: Memphis-Sacramento. In deze partij was een glansrol weggelegd voor Memphis-guard Ja Morant, goed voor 35 punten. Zijn ploeg nam het commando over in het vierde kwart en dat resulteerde in een overwinning: 118-108.